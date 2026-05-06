「エンゼルス−ホワイトソックス」（５日、アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が六回２死一塁の場面で代打で登場。左前打を放って好機を拡大した。

一発出れば同点の場面で代打がコールされた村上。左腕・ポメランツとの対戦になり、４球でカウント２−２と追い込まれた。それでも５球目のナックルカーブを逆方向へ流し打つと、打球は狭い三遊間を破った。

一塁ベース上で両手をたたき、チームを鼓舞した村上。一、三塁と好機を広げる一打だ。だが続くアントナッチが左飛に倒れ、得点にはつながらなかった。その後、一塁守備に入った。

村上はこの日、４月７日のオリオールズ戦以来、２５試合ぶり２度目のベンチスタートとなった。相手先発が左腕だったため、休養が目的だったとみられる。

ここまで３５試合に出場し、打率こそ・２４０と低調だが、メジャー１年目ながらア・リーグではジャッジ（ヤンキース）に並ぶ１４本塁打、アランダ（レイズ）とトップタイの２８打点。スラッガーの指標でもあるＯＰＳ（出塁率プラス長打率）はリーグ５位の・９６１をマークしている。

前日の同カードでは１４号２ランとメジャー自己初の二塁打を含む３安打固め打ち。チームの完封勝利に大きく貢献した。