＝LOVEメンバー、アシメスカートで美脚スラリ「ヘルシーなスタイルで憧れ」「シルエット綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が、5月6日までに自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】24歳イコラブメンバー「頭身バランスが神」美脚際立つミニスカ純白コーデ
瀧脇は「みつあみー真っ白ーリボンいっぱいー。みんなと会ってお話し出来て幸せ時間でした！会いに来てくれてありがとう！」とつづり、イベントでのオフショットを複数枚投稿。屋外で、リボンのついたニットカーディガンにフリルやレースがついたアシンメトリーなミニスカート、白色のブーツと白統一コーディネートを披露している。ミニスカートからは引き締まった脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「シルエット綺麗」「ヘルシーなスタイルで憧れ」「足元に目を惹かれます」「頭身バランスが神」「素敵です」「イベントお疲れ様」「めちゃくちゃ可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳イコラブメンバー「頭身バランスが神」美脚際立つミニスカ純白コーデ
◆瀧脇笙古、アシメスカートから美脚スラリ
瀧脇は「みつあみー真っ白ーリボンいっぱいー。みんなと会ってお話し出来て幸せ時間でした！会いに来てくれてありがとう！」とつづり、イベントでのオフショットを複数枚投稿。屋外で、リボンのついたニットカーディガンにフリルやレースがついたアシンメトリーなミニスカート、白色のブーツと白統一コーディネートを披露している。ミニスカートからは引き締まった脚のラインが際立っている。
◆瀧脇笙古の投稿に反響
この投稿にファンからは「シルエット綺麗」「ヘルシーなスタイルで憧れ」「足元に目を惹かれます」「頭身バランスが神」「素敵です」「イベントお疲れ様」「めちゃくちゃ可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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