レースクイーンの成沢紫音（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。モノトーンの超ミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「SUPAR GT 富士 Rd.2 決勝日でした！！5番手からスタートして2位でチェッカーをうけました 表彰台！！素晴らしい」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝の「LEON PYRAMID AMG」の成績を報告。

モノトーンの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「かっこよくて強いLEON RACINGの応援をこれからもよろしくお願いします 次はまた富士スピードウェイだね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しい」「美神」「pretty最高じゃん」「衣装が似合ってます。カッコいいです」「おんちゃん最強〜」「脚イイ カワイイ」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。26年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、GT300クラスに参戦するLEON RACING65号車を応援する、「LEON RACING LADY」などで活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。