『PEANUTS』×｢シュガーバターの木｣ポップアップが東京駅に登場！ エコバッグなどグッズも販売
｢シュガーバターの木｣と『PEANUTS』がコラボしたポップアップストアが、5月7日（木）から5月22日（金）までの間、東京駅にあるエキナカ商業施設“グランスタ東京”にオープンする。
【写真】エコバッグは折りたたみ可能！ 『PEANUTS』×｢シュガーバターの木｣商品詳細
■プレゼントにもぴったり
今回登場するポップアップストアでは、“Happiness is just being next to you．（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”をテーマに、スペシャルアートを使用したアソート缶や、オリジナルグッズが販売される。
ラインナップには、『PEANUTS』の仲間たちが飛び出すポップアップ付きボックスに、定番の「スヌーピー シュガーバターサンドの木」と春夏新作フレーバーの「ストロベリーシェイク風」を詰め合わせた12個入のセットや、スヌーピーがシュガーバターの木を運んでいるスペシャルアートをあしらった16個入缶などが勢ぞろい。
また、ポップアップ付きボックスとおそろいデザインのポーチが付属するセットに加えて、ブルーを基調としたステンレスタンブラーやエコバッグといったグッズも並ぶ。
さらに、催事と公式通販限定の、「2WAYトートリュック」、「メッシュポーチ」、「 アクリルキーホルダー」も用意。
なお、各商品1人5点まで購入が可能。税込3000円以上購入した人には先着で、催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーが配布される。
｢シュガーバターの木｣＆『PEANUTS』ポップアップストアは、5月7日（木）から5月22日（金）まで、JR東日本東京駅地下1階“グランスタ東京”スクエア ゼロ（改札内）にて、月曜から土曜は8時00分〜22時00分、日曜・祝日は8時00分〜21時00分まで開催（最終日のみ20時00分閉場）。
【写真】エコバッグは折りたたみ可能！ 『PEANUTS』×｢シュガーバターの木｣商品詳細
■プレゼントにもぴったり
今回登場するポップアップストアでは、“Happiness is just being next to you．（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”をテーマに、スペシャルアートを使用したアソート缶や、オリジナルグッズが販売される。
また、ポップアップ付きボックスとおそろいデザインのポーチが付属するセットに加えて、ブルーを基調としたステンレスタンブラーやエコバッグといったグッズも並ぶ。
さらに、催事と公式通販限定の、「2WAYトートリュック」、「メッシュポーチ」、「 アクリルキーホルダー」も用意。
なお、各商品1人5点まで購入が可能。税込3000円以上購入した人には先着で、催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーが配布される。
｢シュガーバターの木｣＆『PEANUTS』ポップアップストアは、5月7日（木）から5月22日（金）まで、JR東日本東京駅地下1階“グランスタ東京”スクエア ゼロ（改札内）にて、月曜から土曜は8時00分〜22時00分、日曜・祝日は8時00分〜21時00分まで開催（最終日のみ20時00分閉場）。