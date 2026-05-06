◆米大リーグ アストロズ２―１ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手としても復帰した大谷が７回以上を投げたのはエンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。

試合後、取材に応じたロバーツ監督は「速球は非常に良かったし、カーブは今日はそこまで良い感触ではなかったが、スイーパーは必要な場面で機能していた。とても効率的で７回までいけたのは大きい」と絶賛。今季初被弾を含む２本の本塁打を浴びたが、「ウォーカーに打たれたのは、ウォーカーを褒めるべきだ。左打者へのホームランは低めの球だったが、それも野球だ。それ以外は本当に良かったし、残念ながら勝ちを付けてやれなかった。だが、ブルペンを温存しながら長いイニングを投げて、明日勝つチャンスを与えてくれた」と、力投をたたえた。