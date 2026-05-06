中村仁美アナ「起きたら、あった」五月人形の兜披露 3兄弟の名前も公開「大竹さんが飾ったのかな」「お名前もかっこよすぎる」
【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの中村仁美が5月5日、自身のInstagramを更新。五月人形の兜の写真を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「兜と名前札が立派」自宅に飾られた本格五月人形
中村は「昨日寝る時にはなかったのに今朝、起きたら、あった」「＃こどものひ ＃端午の節句」とつづり、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹が飾ったと思われる五月人形の兜のショットを投稿。「龍臣」「泰雅」「鷲」と3兄弟の名前の札も飾られた五月人形となっている。
この投稿には「大竹さんが飾ったのかな」「素敵な五月人形ですね」「3兄弟のお名前もかっこよすぎる」「兜と名前札が立派」「朝起きて兜飾られてたら衝撃すぎる」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、大竹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「兜と名前札が立派」自宅に飾られた本格五月人形
◆中村仁美アナ、五月人形の兜投稿
中村は「昨日寝る時にはなかったのに今朝、起きたら、あった」「＃こどものひ ＃端午の節句」とつづり、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹が飾ったと思われる五月人形の兜のショットを投稿。「龍臣」「泰雅」「鷲」と3兄弟の名前の札も飾られた五月人形となっている。
◆中村仁美アナの投稿が話題
この投稿には「大竹さんが飾ったのかな」「素敵な五月人形ですね」「3兄弟のお名前もかっこよすぎる」「兜と名前札が立派」「朝起きて兜飾られてたら衝撃すぎる」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、大竹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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