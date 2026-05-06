「時すでにおスシ！？」出演の山時聡真「こどもの日」3歳の幼少期ショット公開「そのまま小さくなったみたい」「隣はお姉さんたちかな？」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の山時聡真が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期のショットを公開した。
【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「目がクリクリ」面影溢れる3歳当時のショット
山時は「今日は子どもの日！可愛い写真を見つけたので、ご覧ください！」「＃こどもの日」とつづり、滑り台で遊んでいる幼少期の姿を投稿。2008年9月に撮影された当時3歳の山時が滑り台を下から登っているショットを披露している。
また姉と思われる女の子2人と手を繋いでいる後ろ姿のショットも公開している。
この投稿にファンからは「無邪気な男の子」「小さい時から可愛すぎる」「隣はお姉さんたちかな？」「目がクリクリでそのまま小さくなったみたい」などといった反響が寄せられている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。現在はTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にて、鮨アカデミーの生徒・森蒼斗を演じている。（modelpress編集部）
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◆山時聡真「こどもの日」幼少期ショット
山時は「今日は子どもの日！可愛い写真を見つけたので、ご覧ください！」「＃こどもの日」とつづり、滑り台で遊んでいる幼少期の姿を投稿。2008年9月に撮影された当時3歳の山時が滑り台を下から登っているショットを披露している。
◆山時聡真の幼少期の姿が話題
この投稿にファンからは「無邪気な男の子」「小さい時から可愛すぎる」「隣はお姉さんたちかな？」「目がクリクリでそのまま小さくなったみたい」などといった反響が寄せられている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。現在はTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にて、鮨アカデミーの生徒・森蒼斗を演じている。（modelpress編集部）
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