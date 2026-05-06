今回は、妻に家事育児を押し付けたモラハラ夫の末路についてのエピソードを紹介します。

2人の妻との結婚、離婚を繰り返し…

「1人目の妻からも、2人目の妻からも、『家事も育児もしないあなたとはこれ以上一緒にいられない』『あなたのモラハラには耐えられない』と言われ、2度も離婚するはめになりました。

元妻2人との間には、それぞれ1人子どもがいるのですが、子どもたちの養育費は合計月10万で、手取りが月30万の俺にとってはかなり大きな出費です。『俺、養育費貧乏じゃん……』と思うと、ムカムカします。

そもそも俺はモラハラなんてしていませんし、家事も育児も妻の仕事だと思っています。俺は何も悪くないです。元妻が全部悪いんです」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ この男性は「モラハラなんてしていない」と言いますが、2人の妻からここまで言われるということは、よほど何か問題があったのでしょう。まったく反省していないようですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。