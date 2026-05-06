【天地創造なねこ】「ねこあれ」1日目からねこと共にある神様。天地創造のお話
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神話や名作についても改めておさらい！
ねこが加わった新たな展開の物語。
誰もが知る数々の有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみのぱんだにあさん。ぱんだにあさんが描くエピソードでは、言わずとしれた童話や昔話にねこが加わるだけでひと味違った展開となり、悲劇の結末を迎えるお話ですらゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『にゃんと！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆天地創造なねこ その1
■◆天地創造なねこ その2
■◆天地創造なねこ その3
■◆元となったむかしばなし
天地創造
天地創造はキリスト教の旧約聖書である『創世記』における世界の創造のことです。神様がこの世を作られた時、このような1週間を送ったと綴られています。
「1日目に神様は宇宙と地球を作りました。地球にはどこまでも闇が広がっていたので光を生み出し、昼と夜を設けます」、「2日目に神様は空を作りました」、「3日目には大地と海を作り植物をはやしました」、「4日目は太陽と月と星々を作ります」、「5日目に魚と鳥を作り、6日目には獣と家畜の他、自身と似た形をした動物こと人間を作られました」、「そして7日目。神様はお休みなりました」。
著＝ぱんだにあ／『にゃんと！ねこむかしばなし』