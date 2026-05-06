2024年から始まったミュージカル作家・作曲家の育成を目的としたプログラム「Musical Theater Writing Program」。2025年のプログラムに俳優の中川晃教さんも参加していた。シンガーソングライターとしてデビューし、数々のミュージカルに出演を重ねてきた中川さん。なぜクリエイター養成のプログラムに参加したのか。話を聞いた。（前・ 後編の後編）

（聞き手・文＝日本テレビアナウンサー・佐藤真知子）

■キャスト側から学ぶ側へ

『Musical Theater Writing Program』は、ミュージカル作家・作曲家の育成を目的として東宝が企画・制作。趣旨に賛同した映画演劇文化協会が主催として加わり、韓国芸術総合学校の協力のもと、2024年の夏から始まった。中川さんは2回目のプログラムに参加。ほかの参加者とともに講義を受け、オリジナルミュージカルの創作に取り組んだ。

――2024年、このプログラムのショーケースで、キャストとして参加されていましたよね。そこから作る側に挑戦されるとは……！ きっかけは何だったのでしょう？

当時は、帝国劇場の一番上の9階にある稽古場で発表会が開催されました。普段プロの方々が稽古しているような空間に、ミュージカルを書きたい！ という“夢”を持った方々が集まっていて。

そういう方々が作った楽曲を歌わせてもらうという経験は、本当に夢のようで、これまで味わったことのないものでした。

実際に歌っていると、「この楽曲はどのように作られたのだろう」「どんな過程を経て生まれたのだろう」と気になって、私も学んでみたいという気持ちが高まりました。

――もともと“いつかミュージカルを作ってみたい”という思いはあったのですか？

ありました。僕はシンガーソングライターとしてデビューし、音楽活動の中でも「ミュージカル」というものは、とても身近なものだったのです。実際に2001年にデビューして、その翌年の2002年に『モーツァルト！』という作品に出会い、初めてミュージカルに出演させていただきました。

当時の僕は、自分でピアノを弾き、曲を作り、歌うことが好きで、それを仕事にしてデビューしたので、その延長線上に「お芝居」と「歌」で表現し、その役を生きるというミュージカルの世界が広がっていったのです。僕にとっては自然に繋がっているものだと感じていました。

しかし実際、音楽の世界とミュージカルの世界は、意外と別々に存在していて、歌手が簡単に飛び込める場所ではないと知りました。そこには、確かな“敷居”があって、一つのプロフェッショナルとしての厳しさや特別な覚悟が必要だと感じたのです。

ずっとシンガーソングライターとして音楽をやりたいという夢を持ってはいましたが、子供のころに帝国劇場で初めてミュージカルを見た瞬間から、「いつかミュージカルをやってみたい、作ってみたい」という憧れもありました。

だから、今回ようやく学べる機会をいただいたという感じですね。



■自分の考えがより具体的に

――今回は作家としての視点も持たれたわけですが、新しい発見はありましたか？

沢山ありました。たとえば、自分が演出家や俳優の領域だと思っていた部分が、実は作家の仕事としても求められていると気づかされたことです。

先生方は常に、「何を考えているか」ではなく、「どうすればそれをお客様に分かりやすく伝えられるか」を重視していました。

授業では、韓国の先生が韓国語で話して、それを日本語に通訳してもらうんです。最初は、ただ情報として言葉が頭に入ってくるだけだったのですが、だんだん「これは自分が普段、舞台でやってきたことと繋がるな」と思えるようになって。

考えてみると、舞台は俳優によって、ミュージカルであればミュージシャンによっても生み出される。もちろん脚本家によっても作られるものですが、稽古場に脚本家が常にいるわけではなく、どちらかというと、演出家が私たちに直接レクチャーをしてくれます。

それぞれ役割はあるものの、共通している部分はあるというのが先生方の言葉を経て、改めて感じたところです。

――ミュージカルへの考え方や見方も、変わりましたか？

自分の考えというものが、より具体的になったと思います。先生方のメソッドやセオリー、理論といったものに自分の考え方を重ね合わせながら、形にしていく、という感覚がありました。

先生方は長い時間をかけて学び、培ってこられた考え方や方法論を持っていて、それは一種の教本のようなプロセスだと思うのです。

そのプロセスに自分の考えを重ねることで、少しずつ形にできるという実感がありました。プログラムに参加する前は、そうした考え方やプロセス自体を知りませんでしたから、今回学んだことは、自分にとって大きな価値になったと感じています。

■「ミュージカルのナンバーらしい曲作り」

――授業の中で、印象的だった言葉や学びはありましたか？

「楽曲を1曲作る」というと、一見単純にも思えるのですが、重要なのは、観客がその曲を聴いた時に主人公の気持ちに共感できるかどうか、だと先生に教わりました。そう言われると、ソロナンバーに「何を書き入れるべきか」「何がソロナンバーとしての役割なのか」を自然に考えられるようになりました。

曲を書くという作業は同じでも、その入り口の考え方が変わったのです。これは、自分にとって大きな発見でした。結果として、より“ミュージカルのナンバーらしい曲作り”につながったと思います。

――確かに私も、1曲しか聞いていないのに、1つの作品を観たという満足感と、ストーリーをもっと知りたいと掻き立てられる気持ちが同時に芽生えました。それがまさに先生方のおっしゃる、曲作りにおける大事なポイントだったのですね。

自分はどうしても「演技」という観点から考えがちで、役者がどう演じるか、という方向に意識が向いてしまうことが多かったのですが、今回のプログラムを通して、台本の読み方やオリジナル舞台の見方にも関心が広がりました。

例えば先日『ある男』という舞台を観に行った時も、「なるほど、こうやってオリジナルミュージカルは作られていくのか」と思わされ、作品を見る視点がこのプログラムを通して定まったことは、自分にとって大きな経験となりました。

――これだけ色々なミュージカルに携わってきた中川さんでも、やはり見方が変わる部分はあったのですね。

ミュージカルをこうして理論的に学ぶことができる――。これは大きな収穫でした。僕は作家としてこのコースを選び、学ばせてもらったのですが、作家として「何を」「どういう考え方で」「どのようなプロセスを踏んで」、作品を作り上げていくのか、そのプロセスを学べたことはとても大きかったです。

そのプロセスがあるからこそ、「自分は何を書かなければならないのか」「何を書きたいのか」を考える“動機”が生まれます。これまでは、思いだけで書き始めてしまっていた自分がいて、「思いがあれば書ける」と思っていました。

けれども、そうではない。大切なのは“分析”。自分にはどうしても分析を避けてしまう癖がありましたが、この授業を通して、逆に“分析する癖”が身についてきたと思いますね。

■思いの広がりがシーンへの大きな影響に

――長年、中川さんはミュージカル俳優として活躍されてきて、様々なミュージカルの現場を見てきたと思います。今回、このプログラムを通して感じた今後の日本ミュージカル界への課題や期待を教えてください。

専門的なことは、小嶋さん（注：プログラムを企画した東宝の小嶋麻倫子プロデューサー）にお聞きするのが一番だと思いますが、このプログラムを思いついたのは本当に素晴らしいことだと思います。

プロデューサーという仕事は、さまざまな角度から、さまざまな人と繋がっていくものだと思います。そして小嶋さんはそれを日本にとどまらず、ワールドワイドに展開されてきた方です。その姿はいつも憧れの存在で、きっと小嶋さんなら「思いを形にしていくためのステップ」を見出し、進めていかれるのだろうと感じています。

私自身、それを一緒に、と言うのはおこがましいのですが、進めていきたいとそう思わせてくださる存在です。

一方で、私は「一人の俳優」として、作品を形にするために、自分にできることを精一杯やる。そういう立場にあります。これまではあまり意識していませんでしたが、今回の課題を通じて、同じミュージカルを作る仲間として「みんなで作っていく」という意識を、より具体的に学ぶことができました。作り方を知り、考え合う機会をいただけたことが、自分の力になっていると強く実感しています。

このプログラムの目的は、もちろんオリジナルミュージカルを作り上げることにあります。でもそれだけでなく、「志を持って動き出した人々の思いがどう伝わり、どう繋がっていくのか」を体験することでもあると思います。その広がりが、これから日本のミュージカルシーンに大きな影響を与えていくのではないか、と感じています。

自分には何ができるのか、自分は何をしたいのか、そして誰のためにそれをしたいのかを考える――そこにこそ意味があるのだと思います。

■「人との出会い」が夢へとつながっていく

――なんて素敵な考えでしょう…。こうした取り組みが広がれば、変わろうと行動する人も増えていきそうですね。最後に、中川さん自身の今後の夢を教えてください。

夢は、そうですね……。やっぱり「夢」という言葉には特別な響きがあります。その夢を形にしていくためには、一つひとつの経験を大切に掘り下げていく時間が、とても大切だと思っています。

今回のプログラムを通じて改めて感じたのは、「ミュージカルを書きたい」という気持ちです。

以前から、いつか書いてみたい、書きたいんだ、という思いは確かにありました。ですが、それを実際に行動に移すためのきっかけは、こうしたプログラムのように、ふと巡り合う瞬間に訪れるのだと思います。そうした出会いによって、自分の中で化学反応が起こる――その瞬間が夢へとつながっていくと感じました。

ミュージカルを作ることは一つの夢ですが、それ以上に「人との出会い」が大切であり、その出会いから作品が生まれるのだと思います。そして普段、お客様に感動や喜びを届けるために、自分には何ができるのかを考え続けたい。

もし自分が作ったミュージカルが、たくさんの方々に届いていくとしたら――それが、私にとっての大きな夢なのかもしれません。



【中川晃教】

1982年11月5日生まれ。宮城県仙台市出身。2001年シングル「I WILL GET YOUR KISS」で歌手デビュー。同曲で第34回日本有線大賞新人賞を受賞。02年ミュージカル『モーツァルト！』タイトルロールを演じ、数々の賞を受賞。2016年、『ジャージー・ボーイズ』の主人公フランキー・ヴァリを熱演し、第24回読売演劇大賞最優秀男優賞、第42回菊田一夫演劇賞を受賞。近年の出演作に、舞台『フランケンシュタイン』、『SONG WRITERS』など。2025年10月には、約6年ぶりとなる「中川晃教コンサート 〜I Sing〜」を開催した。2026年7月にはボストン在住Woody Pakが音楽を担当するオリジナルミュージカル『空白の響き』に出演予定。

【Musical Theater Writing Program】ミュージカル作家・作曲家の育成を目的としたプログラム。韓国から講師を招き、ミュージカル作劇・作曲の基礎を学ぶ。2024年から始まり、今夏も3回目が開かれる。ミュージカル作劇・作曲の経験は問わず、映画やアニメ、ゲームなど、何らかの分野で作曲や作詞の経験があれば誰でも応募可能。また過去2年の受講者を対象にアドヴァンスプログラムも開かれる。企画・制作＝東宝、主催＝一般社団法人・映画演劇文化協会。応募は5月18日まで。