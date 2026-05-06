◇ア・リーグ ホワイトソックス―エンゼルス（2026年5月5日 アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が5日（日本時間6日）、敵地でのエンゼルス戦に代打として出場。安打を放ち、前日の第3打席から4打席連続となる安打を記録した。

2―4の6回2死一塁の場面で8番・アクーニャの代打として登場。エンゼルスの左腕・ポメランツがカウント2―2から投じた外角へのナックルカーブを捉えた。シフトによって狭くなっていた三遊間を破り、左前に達する安打となった。反撃の得点にはつながらなかったが、その後も一塁手として出場を続けた。

前日の同戦ではエンゼルス先発・ソリアーノの直球を捉え、中越え14号2ラン。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（130.7メートル）、角度32度と完璧な放物線を描いた。自身メジャー初となる二塁打も放つなど、11試合ぶり4度目の1試合3安打も記録。ここまで35試合の出場で打率.240、14本塁打、28打点をマークしている。

ベナブル監督は4日（同5日）にエンゼルス3連戦のうち1試合で村上に休養日を与えるプランを話しており、予定通りのベンチスタートとなった。