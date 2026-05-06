連休最終日のきょうは太平洋側で雲が多くなっています。ところどころで、にわか雨もあるでしょう。

【写真で見る】きょう（6日）正午〜あす（7日）午前0時までの降水と雲の予想

太平洋側は曇天、日本海側では晴天

日本海側と北日本は高気圧に覆われて、晴れて日差しがたっぷりあるでしょう。一方、関東から西の太平洋側は梅雨前線の一番北側の雲がかかり、局地的に短い時間ですが、雨の降る所もありそうです。沖縄は前線の影響で、夕方まで雨が降りやすいでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：14℃

青森 ：25℃ 盛岡：23℃

仙台 ：24℃ 新潟：24℃

長野 ：25℃ 金沢：24℃

名古屋：20℃ 東京：23℃

大阪 ：23℃ 岡山：25℃

広島 ：24℃ 松江：26℃

高知 ：24℃ 福岡：24℃

鹿児島：23℃ 那覇：23℃





連休明けのあす晴天拡大 ほとんどの地域で夏日に

スッキリ晴れる北日本ではきのうより高くなり、青森では今年初めての夏日になるでしょう。一方、関東から九州の太平洋側は日差しが乏しいので、きのうより低くなりそうです。

あすは高気圧に覆われて、きょうよりも晴天の範囲が拡大するでしょう。北海道から九州にかけて日中は晴れそうです。ただ、夜は北海道で雨の降る所がありそうです。日中は日差しに後押しされて、気温もグングン上昇します。全国のほとんどの地域で25℃以上の夏日になるでしょう。

来週にかけて五月晴れ多いが、あさっては雨

この時期はもともと晴れやすい時期で、来週にかけて高気圧が次々に通過するため、本州付近は晴天の日が多いでしょう。ただ、あさっては曇りや雨のスッキリしない空模様の所が多くなりそうです。沖縄は梅雨前線の影響で梅雨空が続くでしょう。