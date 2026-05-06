◆米大リーグ アストロズ２―１ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手としても復帰した大谷が７回以上を投げたのはエンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。

この日は今季３度目の投手専念。当初は二刀流で起用する方針を示していたロバーツ監督だったが、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしとなった４日（同５日）の試合結果を受けて急きょ“一刀流”に変更となった。大谷は試合後、「打てなくても、こうやって週に１、２回ピッチングの日というのは必ず来るので。気晴らしではないですけど、やることが別のことがたまに来るっていうのはそれだけで、そこでまた取り返せる機会が来るわけなんで。あんまり切り替えるっていうこともないですけど、シーズン序盤も言った通り、あんまりいい結果だったからといって過度に喜ぶこともないですし、ヒットが出てないからといって、多分皆さんが思ってる以上に悲観してるっていうこともないので。長いシーズン、１試合１試合切り替えながら、生活の一部が野球にあると思うんで、やりたいなとは思ってます」と話した。

２回。先頭ウォーカーに先制ソロを被弾。今季１２３人目の打者で初めて本塁打を献上した。内角高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）の直球を完璧に捉えられると、左翼にある球場名物「蒸気機関車」線路まで到達する飛距離３９５フィート（約１２０・４メートル）の特大アーチ。さらに３回には９番シューメイクに左翼ポール際へのソロを浴び、２イニング連続被弾。３回を終えてベンチに戻る際には、首をかしげる場面もあった。

それでも、この日は今季最速の１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。再び規定投球回に達し、防御率０・９７はメジャートップに浮上した。２位はロブレスキ（ドジャース）の１・２５のため、大谷は唯一の０点台の投手となった。

打者としては最大のスランプに陥っているが、「投手・大谷」は絶好調。３、４月度の月間ＭＶＰを投手部門で初受賞。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、４月までに５試合で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手になっていた。