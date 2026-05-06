タレント・柳原可奈子が5日、インスタグラムを更新し、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきました」と投稿した。



【写真】新幹線で大移動 周囲のサポートに支えられUSJで大はしゃぎ

柳原は「家族4人で新幹線に乗って大阪へ!!長女のバギー(RV―pocket Ⅱ Sサイズ)は折りたたんで、デッキ部分の荷物置場へ (特大荷物付き席は満席で取れず不安だったのですが、デッキの荷物置場が今回空いていて【事前予約不要】でした サイズ感、写真、ご参考になれば嬉しいです)」と移動にバギーが必要となる人々に参考情報を添えた。



柳原はまた、「座席では、親が横から支えたり、あぐらで座ったり、抱っこしたり いろんな体勢を試しながらの新幹線旅 バギーに気づいた駅員さんがスロープを出してくださったり、周りの方があたたかく見守ってくださったおかげで、飛行機に続いて新幹線でも移動することができました」と周囲のサポートに感謝した。



USJでは【ゲストサポート・パス】を、デジタル障害者手帳アプリ【ミライロID】 @mirairo.official で登録してサポートしてもらったそうで、「ジョーズ」や、「シング・オン・ツアー」など、 長女がバギーのまま乗れるものを、家族みなで楽しんだ。柳原は「次女はピーチ姫と写真撮影をリクエスト 並んでいる間は『ポーズどうする？』なんて話していたのに、いざ目の前にすると大緊張 あとから写真を見返しながら、 『これすればよかった…』とピーチのプリンセスポーズを再現している姿がなんとも可愛くて成長を感じたよ」と娘の成長を微笑ましくつづった。



柳原は2児のママ。2019年に出産した長女が生まれつき脳性まひであることを公表しており、次女は22年に誕生している。



（よろず～ニュース編集部）