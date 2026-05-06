おととい、笹竹を採りに山形県鮭川村の山に入った８４歳の女性が現在も行方不明となっていた件で警察などが、けさも捜索を続けた結果、意識不明の女性が見つかったということです。

【画像】捜索の様子

行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職の女性（８４）です。

警察や消防によりますと、女性はおととい午後３時半ごろ、笹竹を採るために１人で山に入りました。

しかし、夜になっても帰宅しなかったため、心配した家族が午後８時２０分ごろ１１０番通報しました。

現場は、女性の自宅から南東におよそ２００メートルほどの場所にある、通称「日山（ひやま）」と呼ばれる山です。

■軽トラックが施錠されたまま放置

女性は携帯電話を自宅に置いたまま軽トラックで山へ向かったとみられ、自宅から

およそ１００メートル離れた道路の駐車帯には、女性が使用する軽トラックが施錠されたまま放置されているのが見つかっています。

警察はきのう午前９時ごろから捜索を行ったほか、けさも７０人以上の態勢で捜索を行ったところ、現場付近で意識不明の高齢の女性を発見しました。

しかしこの女性かどうかはわかっておらず、警察などが確認をすすめるとしています。