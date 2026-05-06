J３福島のカズ、４試合ぶりの先発！ Ｊ公式最年長出場記録を59歳と２か月10日に更新へ！
J３の福島ユナイテッドFCに所属する三浦知良が、また１つ記録を更新する。
５月６日に行なわれるJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第15節で、福島は藤枝MYFCと敵地で対戦。カズがスタメンに名を連ねた。
先発は11節・FC岐阜戦以来、４試合ぶり。出場は今季４試合目だ。
これでＪ公式最年長出場記録は59歳と２か月10日に更新。不屈の男はピッチ上でどんなプレーを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
５月６日に行なわれるJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第15節で、福島は藤枝MYFCと敵地で対戦。カズがスタメンに名を連ねた。
先発は11節・FC岐阜戦以来、４試合ぶり。出場は今季４試合目だ。
これでＪ公式最年長出場記録は59歳と２か月10日に更新。不屈の男はピッチ上でどんなプレーを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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