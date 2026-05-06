「スタイルがレベチ！」「めっちゃギャル」萬田久子、ドラマオフショットが話題
俳優の萬田久子（68）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。現在放送中のドラマのオフショットを公開した。
【写真】「スタイルがレベチ！」ファン驚きのオフショットを公開した萬田久子
NHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』に出演中の萬田はこの日、「２枚目はそりゃ二枚目」と書き出し、同作で主演を務める中島健人との2ショットなどを公開。圧倒的なスタイルに加え、穏やかな撮影現場の様子を伝えている。
このオフショットにファンからは「スタイルがレベチ！」「めっちゃギャル」「素敵です」との反響が寄せられている。
【写真】「スタイルがレベチ！」ファン驚きのオフショットを公開した萬田久子
NHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』に出演中の萬田はこの日、「２枚目はそりゃ二枚目」と書き出し、同作で主演を務める中島健人との2ショットなどを公開。圧倒的なスタイルに加え、穏やかな撮影現場の様子を伝えている。
このオフショットにファンからは「スタイルがレベチ！」「めっちゃギャル」「素敵です」との反響が寄せられている。