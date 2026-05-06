◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１３０２

プロレスリング・ノアは５日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」を開催した。

メインイベントのＧＨＣナショナル選手権で挑戦者の丸藤正道が王者アルファ・ウルフを２４分１７秒、パーフェクトネックロックからのレフェリーストップで破り王座初奪取を果たした。

丸藤は、「ＧＨＣ」ヘビー、タッグ、ジュニアヘビー、ジュニアタッグに続くナショナル王座の奪取でノア本隊が制定する「ＧＨＣ」をすべて制覇する偉業を達成した。

試合後に「Ｔ２０００Ｘ」タダスケが挑戦を表明し受諾した。バックステージで丸藤は「まあ、ＴＥＡＭ ２０００Ｘだけども、やっぱメチャクチャ強えよ、ウルフ。勝てたの自分でも奇跡じゃねえかなって思うぐらい強かったよ。だけど、このベルトとったからにはリング上で言った通りだ。もちろんＧＨＣヘビーっていう黒いベルトもある。ちょっとＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣにもあったりする。でも俺がこれを手に入れたからには、さっき言ったように違うベルトより盛り上げていきたいんだよ」と掲げた。

続けて「やっぱ同じやり方じゃしょうがない。だったら、あの三下のタダスケ、やっても面白いんじゃない？ やってやるよ。あんないつまでも三下じゃしゃあないだろ。あいつも欲あんだろ？ 本当は。俺をうまく利用しろ。そしたら、ちょっとだけ目立てるかもしれないぞ、タダスケ」と挑発していた。

大会後にノアは５・１７愛知・Ｌｉｖｅｓ ＮＡＧＯＹＡで丸藤がタダスケと初防衛戦を行うことを発表した。