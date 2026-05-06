

宇多田ヒカル「パッパパラダイス」サムネイル

宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、5月6日リリース。併せて同曲のミュージックビデオ（MV）がYouTube上で公開された。

【動画】公開された宇多田ヒカル「パッパパラダイス」MV

同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されており、リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNS中心に盛り上がりを見せていた作品。6月24日には7インチアナログ盤のリリースが決定している。

そんななか、新曲「パッパパラダイス」のMVがYouTube上で公開。監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和監督。宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には、田中泯氏、柄本時生氏、渋川清彦氏、浅野順子氏、KONO氏が出演。

また、リリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組「J-Pop Now Radio」（DJ：落合健太郎）、Spotifyのポッドキャスト「New Music Wednesday [Podcast Edition]」（DJ：竹内琢也）にゲスト出演。その模様が公開になっている。