◇インターリーグ ドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日 ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振と力投。ただ、援護に恵まれず2敗目を喫した。試合後は好調が続くホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）にも言及した。

村上は前日4日（同5日）終了時点で、ヤンキースのジャッジと並び、メジャー最多タイの14本塁打を放っている。

メディアから村上の活躍について質問が飛ぶと大谷は「打ってるっていうのは聞いているんですけど、あまり他の試合を見ていないのでどのぐらいなのかちょっと分からないですけど、状態がいいのは素晴らしいこと」と称えた。その上で「皆、日本人は特にドジャースと当たるとき以外は頑張って欲しいです」とニヤリと笑った。

また、前日には3、4月の月間MVPが発表され、大谷は投手として初受賞。「言われて、気付いたというか、ありがとうっていう感じ。シーズン最初の方なので、喜び過ぎることもなくやっていきたい」と冷静に受け止めた。