今夏ポルトガル1部スポルティングとの契約満了を迎えるMF守田英正（30）について、現地紙アボーラは5日、イングランド・プレミアリーグ、リーズへの移籍が近づいていると報じた。「リーズの残留が近づくにつれ、守田の移籍もますます近づいている」というタイトルで伝えた。

今シーズンでのスポルティング退団は規定路線。同紙によれば、サッカー人生の最終段階をイングランドで過ごしたいという意思を持っていた30歳は「トップリーグのクラブ」という条件を明確にしたという。

かつて川崎FでともにプレーしたMF田中碧（27）が在籍する昇格1年目のリーズは、田中がリーグ戦4試合連続の先発を果たした前節で3―1の勝利を飾り、残り3試合で降格圏まで勝ち点7差と残留へ前進している。

来季もプレミアリーグに残留することが濃厚なリーズの状況に加え、同紙は守田の移籍金がゼロであることと、中盤で複数のポジションをこなせるポリバレントさなど「複数の理由から移籍は非常に順調に進んでいる」と記載。ポゼッションを重視したスタイルを構築したいファルケ監督自身が獲得を希望していると伝えた。