6日（水）連休最終日もお出かけOK 太平洋側で折りたたみ傘があると安心。

＜6日（水）の天気＞

高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。ただ、日本の南に梅雨前線が停滞しているため、太平洋側では雲が多くなっています。午後も天気の大きな崩れはありませんが、太平洋沿岸でにわか雨のところがありそうです。お出かけには折りたたみ傘があると安心です。

前線付近の沖縄では大雨になっていて、夕方にかけて激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。また、北海道では風の強い状態が続いていますが、夕方にかけて強風にご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本で気温が上がり、青森で今年初めての夏日になる見込みです。

札幌 24℃（＋6）

青森 25℃（＋4）

山形 27℃（＋7）

新潟 24℃（＋5）

東京 23℃（-1）

名古屋 20℃（-3）

大阪 23℃（-1）

鳥取 26℃（＋2）

高知 24℃（＋1）

福岡 24℃（＋1）

＜週間予報＞

7日（木）は広く日差しが届き、夏日が続出する見込みです。太平洋側では雲が広がりやすく湿度が高くなるため、ムシッとした暑さになりそうです。熱中症にお気をつけください。8日（金）は日本海から前線が通過するため、各地でザッと雨が降る見込みです。

9日（土）以降は全国的に晴れる日が多く、来週にかけて暑い日が多くなるでしょう。一方、沖縄では7日（木）は貴重な晴れ間がありそうですが、8日（金）以降は再び雨の日が続く見込みです。