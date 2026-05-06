【天気】連休最終日も晴れ多い 太平洋側では雲多く…折りたたみ傘あると安心
6日（水）連休最終日もお出かけOK 太平洋側で折りたたみ傘があると安心。
＜6日（水）の天気＞
高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。ただ、日本の南に梅雨前線が停滞しているため、太平洋側では雲が多くなっています。午後も天気の大きな崩れはありませんが、太平洋沿岸でにわか雨のところがありそうです。お出かけには折りたたみ傘があると安心です。
前線付近の沖縄では大雨になっていて、夕方にかけて激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。また、北海道では風の強い状態が続いていますが、夕方にかけて強風にご注意ください。
＜予想最高気温（前日差）＞
北日本で気温が上がり、青森で今年初めての夏日になる見込みです。
札幌 24℃（＋6）
青森 25℃（＋4）
山形 27℃（＋7）
新潟 24℃（＋5）
東京 23℃（-1）
名古屋 20℃（-3）
大阪 23℃（-1）
鳥取 26℃（＋2）
高知 24℃（＋1）
福岡 24℃（＋1）
＜週間予報＞
7日（木）は広く日差しが届き、夏日が続出する見込みです。太平洋側では雲が広がりやすく湿度が高くなるため、ムシッとした暑さになりそうです。熱中症にお気をつけください。8日（金）は日本海から前線が通過するため、各地でザッと雨が降る見込みです。