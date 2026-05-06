【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】料理と向き合う「ひゃー大変すぎる！」＜第17話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第17話 母は偉大
【編集部コメント】
今さらながら料理と向き合うことにしたクルミさん。クルミさんのシングルマザーという状況なら本来、働く・子育て・家事のすべては、離婚と共に一気に背負わなければなかったであろう話。一つひとつと向き合わせてもらえる環境があるというのはとてもありがたいことなのですよね。そのことを含めたさまざまな感謝、今後はご両親に優しさというかたちで返していってあげられるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第17話 母は偉大
【編集部コメント】
今さらながら料理と向き合うことにしたクルミさん。クルミさんのシングルマザーという状況なら本来、働く・子育て・家事のすべては、離婚と共に一気に背負わなければなかったであろう話。一つひとつと向き合わせてもらえる環境があるというのはとてもありがたいことなのですよね。そのことを含めたさまざまな感謝、今後はご両親に優しさというかたちで返していってあげられるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび