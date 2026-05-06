日本勢は金谷拓実、平田憲聖、中島啓太が参戦 シグネチャーイベントの“裏大会”組み合わせ
＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 事前情報◇7日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）と同週開催で、「ワンフライト・マートルビーチ・クラシック」も行われる。日本勢は金谷拓実、ルーキーの平田憲聖、中島啓太の3人が出場する。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
2週前のダブルス戦「チューリッヒクラシック」に参戦した3人だが、金谷は26位、平田・中島組は予選落ちに終わった。今大会の組み合わせは、金谷がエミリアーノ・グリジョ（アルゼンチン）、ハンク・レビオダ（米国）と同組。平田はジョン・パリー（イングランド）、クリストファー・ヴェンチュラ（ノルウェー）、中島はエヴァン・ハーメリング、タイラー・コレット（ともに米国）とプレーする。昨年大会はライアン・フォックス（ニュージーランド）が3人によるプレーオフを制し、ツアー初優勝を挙げた。今年はシグネチャーイベント出場のため不在となる。そのほか、LIVゴルフから復帰したブルックス・ケプカ、世界ランキングでフィールド最上位のマルコ・ペンジ（イングじランド）らが参戦する。賞金総額は400万ドル（約6億3100万円）。優勝者にはフェデックスカップポイント300ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワンフライト・マートルビーチ・クラシックの組み合わせ
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