オードリー若林正恭（47）が5日放送の、テレビ東京「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）にMCとして出演。オズワルド伊藤俊介（36）の最近の評判にツッコミを入れた。

「最近いろいろあった」同世代のお笑いタレント3人がゲスト出演した。伊藤は、昨年9月に付き合っていた蛙亭イワクラに愛想をつかされ破局。空気階段の鈴木もぐら（38）は、離婚と人工股関節の手術が同時期に重なった。カカロニ栗谷（36）は、今年3月に詐欺に遭って約1000万円の借金を抱え込んでしまった。

伊藤は冒頭「やっと身の丈にあった嫌われ方をしている」と自虐。若林は「本当にさ、本当に評判悪いな、伊藤」と名指しでツッコミを入れた。続けて「なんかさ、センスの塊みたいな感じでやっていたよね」と以前の伊藤の印象について語った。伊藤は「ああ〜、懐かしい、ッスね。すんません」と当時を思い返した。

若林は「お別れしてからその波は強くなっているの？」とさりげなく聞いた。伊藤は「あー、確実に転機にはなってますね、なんか」と認めた。若林が「線入ってる、そこは。年表にさ」と追い打ちをかけた。伊藤は「はい、年表に…完全にこれ以前…以後で分かれてますね。あれ以降もスゴい怒られている…あちらの方にもね」と破局後もイワクラに叱られていることを明かした。

若林は「タイプ的に、嫌われているんですよ、って芸人は周りがフォローしたりしている。そのフォローも聞こえてこないよね、伊藤ちゃんは」と、さらに“ダメ出し”した。