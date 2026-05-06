ゴールデンウイーク最終日のきょう、海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えているほか、各地の高速道路も夕方にかけて渋滞が発生する見込みです。

タイから帰国

「市場やナイトマーケットがいっぱいあって、バンコクの食べ物や伝統衣装を着られて楽しかったです。仕事は、きょうの10時からです」

イタリアから帰国

「イタリアに行って、1日1回はジェラートを食べていた。（Q.何ジェラート食べた？）チョコといちごとマンゴー」

けさの羽田空港は、ゴールデンウイークを海外で過ごした人たちで賑わいました。

海外旅行から帰国した人など入国者のピークはきょうで、入国者数はきょうだけで、▼羽田空港で3万9500人、▼成田空港で5万3300人と予想されています。

また、東京駅のホームも土産物などの大きな荷物を持った人たちで混雑していました。

JR東海によりますと、東海道新幹線「のぞみ」は、きょうまで全席指定席で運行していて、東京駅に向かう列車は午前はほぼ満席だということです。午後もグリーン車をのぞき、ほぼ満席となっています。

高速道路の情報です。

Uターンラッシュのピークはきのうでしたが、きょうも各地で混雑が予測されています。いずれも上り線で、▼東名高速・綾瀬スマートインター付近で最大20キロ、▼東北道・加須インター付近で最大20キロ、▼関越道・坂戸西スマートインター付近で最大20キロなどと予測されています。