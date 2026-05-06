グラビアアイドルの緒方咲（31）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。自動車レースのSUPER GT第2戦（静岡・富士スピードウェイ）でレースクイーン（レースアンバサダー）を務めた様子を投稿した。

「Rd.2富士スピードウェイ 2日間ありがとうございました 7号車は、11番手でチェッカーを受けました 23番手スタートから追い上げることができました」と報告。「3時間の長いレースの中、暑さや強風もありましたがたくさんの応援ありがとうございました」と振り返った。

「私たちモッズレーシングガールズは、モッズクリニック様にプロデュースしていただき より綺麗な身体になってレースクイーンとして活動できてとても嬉しいです」とつづり、黒と黄色を基調とし、くびれ部分が強調されたコスチューム姿をアップ。ニーハイロングブーツで“絶対領域”も披露した。

さらに「引き続き、CARGUY MKS RACINGの応援よろしくお願いします」と願い、バックショットではヒップラインなどの曲線美も際立たせた。

ファンやフォロワーからも「とても似合っていて素敵」「可愛い過ぎる〜」「かっこいい」「綺麗セクシー」「スタイルいい」「ブーツ素敵」などのコメントが寄せられている。

緒方は神奈川県出身。「ミス湘南」フォトジェニック賞を機に16年11月から芸能活動開始。18年11月発売の週刊プレイボーイで次世代グラドル美脚番付の東の横綱に選出。20年にはレースクイーン（レースアンバサダー）の活動も開始。身長168センチ、股下85センチ。高身長と美脚などの抜群スタイルから「グラビア摩天楼」と称される。スリーサイズはB87−W62−H88センチ。バストはFカップ。特技は裁縫、クラシックバレエ。血液型A。