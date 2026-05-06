欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第２戦は５日（日本時間６日）に行われ、アーセナル（イングランド）がアトレチコ・マドリード（スペイン）に１―０で勝利し、２戦合計２―１で２０シーズンぶりの決勝進出を果たした。

敵地での第１戦を引き分けで折り返して迎えたホームの第２戦。前半４４分にＦＷブカヨ・サカが殊勲の１点を決めた。サカは「アマゾン・プライム」のインタビューで「僕たちにとって、そしてファンにとって、この勝利がどれほど大きな意味を持つか、お分かりいただけると思う。みんなとても幸せだ。プレッシャーのかかる中でも僕たちはうまく試合をコントロールし、決勝進出を決めた。ブダペストで良い結末を迎えられることを願っている」と語った。

また、欧州サッカー連盟公式ホームページによると、ミケル・アルテタ監督は「私たちは共に歴史をつくった。関係者全員にとってこれ以上嬉しいことはない。皆にとってどれほど大きな意味を持つか、私たちは分かっていました。２０年ぶり、そしてクラブ史上２度目となるＣＬ決勝進出なのだから」とコメント。２００６年のＣＬ決勝ではバルセロナ（スペイン）に敗れていた。

初制覇をかけて臨む決勝（３０日、ハンガリー・ブダペスト）は、パリ・サンジェルマン（フランス）かバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）のいずれかと対戦する。リーグ戦では首位につけており、ビッグタイトル２冠を獲得してシーズンを終えることができるか。