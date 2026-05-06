譜久村聖（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/06】元モーニング娘。の譜久村聖が5月6日までに自身のInstagramを更新。東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでのショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】29歳元モー娘。「変わらずスタイル抜群」美脚スラリのミラコスタ満喫ショット

◆譜久村聖、ミラコスタでのバースデーパーティーで美脚際立つ


譜久村は、「お友達のbirthdaymiracostaした時の」とつづり、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの室内での写真を複数枚投稿。ソファーで優雅に座りながら、レースのついたシアー素材のミニ丈ワンピースに膝下の靴下、ローファーを合わせたコーディネートを披露した。ミニ丈ワンピースからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。

また譜久村は、ベッドでお昼寝したりピザパーティーをしたりと友人達とのエピソードを明かし、「ミラコスタ内だけで贅沢に1日過ごしちゃいました。思い出写真もいっぱいですっ」と嬉しそうにコメントしている。

◆譜久村聖の投稿に反響


この投稿に「脚のラインが美しい」「変わらずスタイル抜群」「素敵な思い出ですね」「パーティー楽しそう」「ミラコスタ羨ましい」「天使みたい」なと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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