タレントのＭＥＧＵＭＩ（４４）が、ダイエットに成功したカラダを披露した。

６日までに自身のインスタグラムを更新し、５月１２日にダイエット本「わたしはこれでやせました」を出版することを報告。「実は４０代に入ってから、１年に１キロずつ体重が増え、気がつけば４年で＋４ｋｇに。このままではいけないと思い、ある出来事をきっかけにダイエットを決意しました」という。

「…とはいえ、なかなか動けない自分もいて。そこで先に『本を出す』と決めて、自分を逃げられない状況に追い込み、ようやく重い腰を上げてスタートしました」と自分にプレッシャーを与えてスタート。「大人のダイエットは、若い頃とは違います。無理をすると一気に老けてしまったり、体調を崩してしまう。だから今回は、『健康的に、美しく痩せる』ことをテーマに掲げ、ドクター、セラピスト、トレーナーの方々に教えていただきながら、本も読み、あらゆる角度から学びつつ取り組みました」と内容を紹介した。

そして「その結果、４ヶ月で−４ｋｇを達成。それだけでなく、食事や運動に対する考え方そのものが大きく変わり、今がこれまでで一番体調がいいと感じています」と健康的に減量。「３５歳を過ぎたあたりから、身体は確実に変化します。だからこそ、これまでと同じ生活ではうまくいかないんだと実感しました。今回のダイエットを通して、自分自身と向き合い、これからの人生を元気に過ごすための“一生ものの習慣”を手に入れられた気がしています。この本には、たくさんの専門家の方々から教えていただいたことや、本で学んだことを実際に試し、効果を実感できたものだけをまとめました。ぜひ手に取っていただけたら嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

ぺったんこのお腹を披露。フォロワーは「くびれ！綺麗」「ええ女やな」「すっげぇー…感動しかありません！」「めぐみ姐（ねえ）さん年を重ねるたびにどんどん めっちゃ綺麗になっていく」とあこがれていた。