佐久間宣行プロデュースのNGなしアイドル・ラフ×ラフの齋藤有紗の衝撃行動に、ハリウッドザコシショウが衝撃を受ける場面があった。

【映像】NG無しアイドルの予想外の行動

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

ザコシの「ネギいける人います？」との問いに「ネギ大好きです！」と挙手した齋藤。ザコシが巨大なネギを差し出し「口開けて」と齋藤の口の中に入れると、困惑しつつもネギをそのまま丸かじり。「辛いー！」と絶叫した。ザコシは「食うんかい！」と衝撃を受け、「ガッツがある。すごい」とベッキーも絶賛した。