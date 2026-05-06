“Z世代のGカップボディ”野村るな、デジタル写真集の誌面カット解禁 「秘書を目指す女の子」が大胆に誘惑
Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める野村るなによる『SPA！デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』の発売を記念して、誌面カットが公開となった。
【写真】”Z世代のGカップボディ”野村るなが大胆に誘惑
撮影のテーマは、秘書を目指す女のコの日常。2人だけの空間の中で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントの女のコに扮した野村が、一生懸命に作業をしている様子が確認できる。才女の雰囲気を放ちながらも、どこか初々しい佇まいも感じてしまう。そんな才色兼備な野村が、なんと至近距離で話しかけてくる描写でトキメキの感情を想起させる。
コミュニケーション能力がありホスピタリティあふれる野村が、突然誘惑。誰もいない状況の中でおもむろに服が着脱していくと、透き通る肌と大きいバストが露わとなる。白いソックスを履いたまま、ベッドに寝そべるカットでは、興奮の衝動が抑えなれなくなるはず。表紙カットに採用されたホルダーネックの編み編みのオールインワンビキニで、モデル体型のプロポーションで魅了させながら、ベランダでおやすみしているホッと一息つくカットもチェックできる。
ソファベッドやお風呂でみせる自然体の姿。思わず目がいってしまうその透きとおる柔肌が愛おしくてしかたない。
【写真】”Z世代のGカップボディ”野村るなが大胆に誘惑
撮影のテーマは、秘書を目指す女のコの日常。2人だけの空間の中で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントの女のコに扮した野村が、一生懸命に作業をしている様子が確認できる。才女の雰囲気を放ちながらも、どこか初々しい佇まいも感じてしまう。そんな才色兼備な野村が、なんと至近距離で話しかけてくる描写でトキメキの感情を想起させる。
ソファベッドやお風呂でみせる自然体の姿。思わず目がいってしまうその透きとおる柔肌が愛おしくてしかたない。