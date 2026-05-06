きょう（6日）がゴールデンウイークの最終日という人も多いのではないでしょうか。JR岡山駅では、Uターンラッシュが始まっています。

【写真を見る】Uターンラッシュがピークに 駅のホームは帰路につく家族づれなどで混雑「潮干狩りが楽しかった」【岡山】

新幹線の上りホームでは、連休をふるさとで過ごし、帰路につく家族連れなどが多く見られました。ゴールデンウイークの期間中、きょう（6日）まで、新幹線「のぞみ」は全席指定となっています。

駅のホームは、目立った混雑はありませんが、きょうの東京行きの便は早朝の一部を除いて、満席ということです。

（香川から東京に）

「潮干狩りが楽しかったです」

「空気が新鮮。海がめっちゃ近い」

（愛媛から千葉に）

「いとこと動物園にいったりしたことが楽しかったです。もう少しいとこと遊びたかったです」

（岡山から山梨の大学へ）

「久々に家族との時間を作れて楽しい時間になりました。看護師目指しているので、しっかり勉強して立派な看護師になれるように頑張ります」

（見送りにきていた父親）

「自分の人生を切り拓いてください」

また、在来線では特急「しおかぜ」、「南風」、「やくも」の上りの指定席が、終日ほぼ満席となっています。