Uターンラッシュがピークに 駅のホームは帰路につく家族づれなどで混雑「潮干狩りが楽しかった」【岡山】
きょう（6日）がゴールデンウイークの最終日という人も多いのではないでしょうか。JR岡山駅では、Uターンラッシュが始まっています。
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新幹線の上りホームでは、連休をふるさとで過ごし、帰路につく家族連れなどが多く見られました。ゴールデンウイークの期間中、きょう（6日）まで、新幹線「のぞみ」は全席指定となっています。
駅のホームは、目立った混雑はありませんが、きょうの東京行きの便は早朝の一部を除いて、満席ということです。
（香川から東京に）
「潮干狩りが楽しかったです」
「空気が新鮮。海がめっちゃ近い」
（愛媛から千葉に）
「いとこと動物園にいったりしたことが楽しかったです。もう少しいとこと遊びたかったです」
（岡山から山梨の大学へ）
「久々に家族との時間を作れて楽しい時間になりました。看護師目指しているので、しっかり勉強して立派な看護師になれるように頑張ります」
（見送りにきていた父親）
「自分の人生を切り拓いてください」
また、在来線では特急「しおかぜ」、「南風」、「やくも」の上りの指定席が、終日ほぼ満席となっています。