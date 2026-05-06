甘いキャベツでおいしくカサ増し！「お好み焼き風ハンバーグ」と「ミートボールのトマト煮」
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抜群の使い勝手の良さで、毎日の献立を支えてくれる「春キャベツ」。調理法はもちろん、カットの仕方を工夫するといろんなおいしさが楽しめますよ。細かく切って食感を楽しむのもいいですし、ざく切りを加熱してとろりと甘く仕上げるのもおすすめです。
今回は、ひき肉と合わせてみました。甘いキャベツとひき肉のうまみがマッチした、ボリュームたっぷりの2品をご紹介します。
■お好み焼き風ハンバーグ
たっぷりのキャベツが入ってやわらかい！
【材料】(2人分)
・キャベツ ...150g
・豚ひき肉 ...250g
・卵 ...1個
・パン粉
・塩
・中濃ソース
・マヨネーズ
【作り方】
1. キャベツは1cm四方に切る。フライパンに入れて卵を割り入れ、ひき肉、パン粉大さじ6、塩小さじ1/2を加え、粘りが出るまで手でよく練り混ぜ、1cm厚さになるように広げる。
2. ふたをして強めの中火にかけ、底の面に焼き色がつくまで3〜4分焼く。フライ返しで4等分に切り分け、上下を返し、さらに約3分焼く。
3. 器に盛り、中濃ソース、マヨネーズ各大さじ1を線を描くようにしてかける。
(1人分397kcal/塩分2.6g レシピ考案/近藤幸子)
■ミートボールとキャベツのトマト煮
トマトの酸味がキャベツの甘みを引き立たせる
【材料】(2人分)
・キャベツ ...1/3個 (約350g)
・合いびき肉 ...200g
・玉ねぎ ...小1個 (約150g)
・カットトマト ...400g
・酒
・塩
・こしょう
・オリーブ油
・砂糖
【作り方】
1. キャベツはざく切りにし、玉ねぎは縦半分に切って縦薄切りにする。
2. ボウルにひき肉、酒大さじ1、塩小さじ1/4、こしょう少々を入れ、粘りが出るまで練り混ぜ、6等分する。
3. フライパンにカットトマトを汁ごとと、オリーブ油大さじ2、砂糖小さじ1、塩小さじ1/2、こしょう少々、水1/2カップを入れて混ぜ、1を加える。2を軽く丸め、間隔をあけて入れる。
4. 中火にかけ、煮立ったらふたをして、弱火で約12分煮て、大きく混ぜる。
(1人分460kcal/塩分2.4g レシピ考案/井原裕子)
＊ ＊ ＊
どちらのレシピも、たっぷりのキャベツがかさ増しにもなって食べごたえ十分。食べ盛りの家族も満足すること間違いなしです！
レシピ考案/近藤幸子 撮影/郄杉 純 栄養計算/スタジオ食 編集協力/田子直美
※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文/さいとうあずみ