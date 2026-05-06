「嘘、スルッと取れる…」粒だらけのストレスを回避！たらこの薄皮を剥がす驚きの神ワザ
▶【写真付きで解説】手やまな板の粒だらけを回避！たらこの薄皮をきれいに取るワザ
たらこのおにぎりやパスタを作るとき、薄皮をはがして使う方も多いでしょう。しかし、包丁の背を使ってしごくと、手やまな板にたくさん粒がついたり、薄皮が残ってしまったり…きれいにできずイラっとすることも。そんなストレスを解消する方法を、SNSで発見しました！
■ラップで包んで中身を絞り出す！手順とコツを紹介
【やり方】
準備するもの：ラップ、キッチンバサミ
1.ラップをたらこが包めるくらいのサイズに切ります。
2.カットしたラップの上にたらこを置きます。
巻いて包むので、ラップの真ん中ではなく端に寄せるのがポイント。
3.ラップがたらこに密着するように、きつく巻いてください。
4.巻き終わったら、たらこの端（片側）をラップごとキッチンバサミで切ります。
5.切り口に向かって、たらこの中身を絞り出すように指で押しましょう。
薄皮をラップから取り出してみると…若干卵が薄皮に残っているものの、ほぼきれいに分けられました。
ただし、ラップの巻きが甘いと、薄皮ごと切り口から出てきてしまいます。きつめに巻くことを意識してみてくださいね。
■冷凍すると薄皮が気持ちよくはがせる！手順をチェック
たらこの薄皮は、一度冷凍するとはがしやすくなります。たらこを今すぐ使わないときや、ストックしておきたいときは、冷凍するのがおすすめです。
【やり方】
準備するもの：ラップ、フリーザーバッグ
1.1本のたらこを冷凍する場合、2〜4等分にカットしておきます。あらかじめ切っておくと、使いたい分だけ解凍できます。
2.切ったたらこをラップで包み、フリーザーバッグに入れて冷凍庫で凍らせます。
3.凍ったら、冷凍庫からたらこを取り出して薄皮を手ではがします。
使い捨て手袋をはめた状態でも、きれいに薄皮をはがせました。
薄皮にたらこの粒もほとんど残っていません。
なお、冷凍で保存できる期間は14〜30日ほど。風味が劣化してしまう前に、目安期間内に食べきりましょう。解凍するときは、冷蔵庫に入れてじっくり溶かしてくださいね。
■薄皮を簡単にはがして、たらこ料理を楽しもう！
今回紹介したライフハックを知っていると、たらこの薄皮はがしのハードルがぐっと下がります。しかも、家にあるもので完結するので、特別な道具を準備する手間もありません。次にたらこを買ったときは、ぜひトライしてみてください。
文＝ひとか
「ていねいな暮らし」に憧れつつ、現実はバタバタ……。そんな毎日をラクにする裏ワザ探しが大好きなウェブライターです！SNSで話題の時短術や収納、「じゃない」活用法にトライしてみるのが日課。忙しいママの心の余裕が増えるような、実際に役立ったライフハックを厳選して紹介します！