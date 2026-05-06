開催：2026.5.6

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 3 - 2 [レッズ]

MLBの試合が6日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。

カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

1回表、2番 ジェフリー・ブルデー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 0-1 CIN

6回表、5番 ネート・ロー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 0-2 CIN

7回裏、2番 アレックス・ブレグマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-2 CIN

8回裏、6番 マイケル・ブッシュ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 2-2 CIN

10回裏、6番 マイケル・ブッシュ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-2 CIN

試合は3対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのライアン・ロリソンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はレッズのサム・モールで、ここまで1勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.306となっている。

ここまでカブスは24勝12敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方レッズは20勝16敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 13:20:26 更新