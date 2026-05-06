お笑いコンビ「アルコ&ピース」の酒井健太（42）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）に出演。プールでの出来事を振り返った。

同番組は、ともに2児の父である酒井と俳優の小池徹平が子育て談議をするポッドキャスト番組。この日は初の地上波特番として放送された。

現在、3歳と2歳の姉妹を子育て中の酒井。リスナーから寄せられた、子育てにハーネスを活用しているという話から「この間、（東京）サマーランドに行ってきたんですよ」と回想。当時、ドーム内のプールは来場客で混雑しており、キッズエリアで家族で遊ぶことに。

そして酒井が長女、妻が次女を見ていたが、妻が一瞬目を離した隙に次女の姿が見えなくなった。「めっちゃ怖い、初めてこんなの」と焦る中、「ギャーッ」と悲鳴が。急いで人混みをかき分けて行くと次女がおり、たまたまその状況を目撃していた女性が「良かった〜、パパとママがいて」と安どしていたという。

その女性の説明では、次女は1人で滑り台の行列に分け入り、滑り降りたところで我に返ったのか大号泣。そこを保護されていたそうで、酒井は「自分でそんなのできるんだ」と感心しつつも「一瞬目を離したら、2歳のやんちゃな子なんて、そんなことができちゃうんだ」と驚いた。

これに小池は「結構怖いですよね、水場は。プールも海も…」と心配すると、酒井も「いろいろ想像して怖くなった」と吐露。小池は、子供を自由に遊ばせる際、あらかじめはぐれた時に落ち合う場所を決めておくという自身の方法を紹介しながら「まだちっちゃい子は分からないですけど、ある程度大きくなると、決めておけば…とか」と思案。酒井は「ハーネスとか、マジで大事だよね」と語っていた。