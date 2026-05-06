2025年5月5日、米海軍太平洋情報戦センターで同軍のイルカの世話をするスタッフ/Mass Communication Specialist 1st Class Michael T. Eckelbecker/US Navy

（CNN）ホルムズ海峡でイランの機雷に対する懸念が強まる中、米国のピート・ヘグセス国防長官は5日、イランが米海軍に対抗するためイルカを配備する可能性について、質問に応じた。

ヘグセス長官は、イランが作戦の一環として配備するイルカを保有していないことは「確認」できると返答。一方で、「我々がカミカゼイルカを保有しているかどうかは肯定も否定もしない」とした。

ホルムズ海峡での米軍の作戦に詳しい関係者はCNNに対し、米軍はホルムズ海峡の作戦にはイルカを使用していないと語った。しかし、米海軍には実際に、1959年ごろから機雷探知イルカの訓練プログラムが存在する。

イルカやアシカを訓練する「海洋哺乳類プログラム」は米海軍太平洋情報戦センターの情報収集・警戒監視・偵察（ISR）局に置かれている。ただし、訓練が行われているのは自分の命を犠牲にして機雷を爆発させる特攻イルカではなく、機雷を探知するイルカだという。

「我々は海洋哺乳類の助けを借りて水中の物体を発見し、港湾を守り、侵入者を探知している」。かつて米海軍の機雷戦司令部（現在は閉鎖）に所属していたランド研究所のスコット・サビッツ氏はCNNにそう語った。

軍事目的でイルカを利用しているのは米軍だけではない。ロシアも港湾の防衛にイルカを使用しているほか、イランは2000年にイルカを購入したとBBCは伝えている。ただ、今ではこうしたイルカは年を取り過ぎて利用できない可能性が大きく、イランに実質的なイルカ訓練プログラムの形跡は存在しない。ただ、ウォールストリート・ジャーナル紙は先月、ホルムズ海峡を開放させようとする米国に対抗する新たな手段として、イランが機雷を運ぶイルカの利用を検討していると報じた。