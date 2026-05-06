¡ÚMLB¡Û10¹æÅþÃ£¡ª ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¼çË¤¥²¥ì¥íàºÆÀ¸á¤ÎµßÀ¤¼ç¡ÖÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¡×¡á¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£±£°¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£²·åËÜÎÝÂÇÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÂ¼¾å¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ£±£±¿ÍÌÜ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬½é²ó¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£½é²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥é¥»¥à¥»¥ó¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ¤Ø¤Î£¹£¶¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò°ìÁ®¡£µÕ¤é¤ï¤º¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢Èôµ÷Î¥£´£°£¹¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£´¡¦£·¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£µ·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ²¬ËÜ¤Ï£µÀï£µÈ¯¡£Â¼¾å¤Î³èÌö¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢ÀèÇÚ¤Î²¬ËÜ¤â°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬ËÜ¤Ï£¸²óÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£¼éÈ÷¤Ç¤â£µ²ó°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Û¤ÜÍ··â¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥é¥ó¥À¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÈô¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÊáµå¤·¤¿¸å¤ËÁÇÁá¤¯°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¤ÆÊ»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ£³¡½£´¤Ç£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÎÎÈ¯´ø¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î²¬ËÜ¤Ë¤Ï¼çË¤¤òàºÆÀ¸á¤µ¤»¤ë´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆþÃÄ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤«¤é²¬ËÜ¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢º£¤ä·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÂçÇúÈ¯¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÃå²ÐºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö£Ä£ï£ó£å¡¥£ã£á¡×¤Ï¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤³¤½¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥í¤òºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¼çË¤¤Î¥²¥ì¥í¤Ïº£µ¨£³£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤È´üÂÔ¤ËÆÏ¤¯¤Û¤É¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¤À¡£Èà¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡Ö¶Ë¤á¤ÆÃ±½ã¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¤Ë¤Ï¡Ø¸å¤í¤ÎÂÇ¼Ô¡Ù¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥È¥í¥ó¥È¤òµî¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÏÂ¾¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤½¤ì¤Û¤É¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥²¥ì¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å¤ËÅêµå¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥ì¥í¤ÎÄ¾¸å¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Þ¡¼¥¯¤âÊ¬»¶¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¸«¹ç¤¦Áª¼ê¤¬ÉÔºß¡£¤½¤³¤ÇÏÂÀ½ÂçË¤¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤À¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤ÏÉÔÆ°¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÄÌ»»ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±£·ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£Ìîµå³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£