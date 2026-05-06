「毛先、傷みまくり」→ 思い切ってイメチェン！【40・50代】が似合う「大人のミニボブ」

毛先のパサつきや広がりが気になっているときこそ、思い切ってイメチェンするチャンスかも。今回ご紹介するのは、短めでも上品な「大人のミニボブ」です。首元がすっきり見えてこなれ感があり、清潔感や若見えを叶えてくれそう。ぜひこちらを参考に、40・50代が取り入れやすい大人のミニボブを試してみて。

洗練された雰囲気が大人女性にぴったり

顔まわりをすっきり見せてくれそうな前髪なしのミニボブ。落ち着いた印象でお仕事シーンにも馴染みそうです。サイドの髪を耳にかければ、大振りのピアスやイヤカフが映えるのも嬉しいポイント。洗練された雰囲気が40・50代の大人女性にぴったりです。

広がりにくく扱いやすい

こちらは、あごのラインでぱつっと揃えたミニボブです。程よく重さを残しているため、パサつきが目立ちにくくまとまりやすそう。毛先が痛んで広がりやすい人も試してみる価値がありそうです。乾かすだけで形か決まりやすく、朝のスタイリングもラクになるかも。

透明感のあるカラーが軽さを演出

こちらのミニボブは、透明感のあるカラーが若々しい雰囲気。ミニボブのまとまりやすさを残しつつ、透明感のあるカラーによって軽さが演出されています。毛先に自然な丸みをつけたシルエットは、横顔をきれいに見せたい人にも◎

ナチュラルな美しさが魅力

こちらは、ナチュラルな仕上がりが大人の魅力を引き出してくれそう。暗髪が髪にツヤを生み出し、清潔感や上品さをアピールできるのがポイントです。知的で大人っぽい印象を与えるミニボブは、幅広いシーンにマッチしそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@matsuo_makes様、@garden_momoko様、@hir0ki06様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。