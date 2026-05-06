16万回以上視聴され2万「いいね」を獲得しているのは、18歳の猫ちゃんが見せた賢い行動。視聴者からは「賢い子だわ」「おしゃべり上手～」など賞賛のコメントが届いています。

【動画：18歳の猫に『にゃんにゃん』と声をかけてみると…次の瞬間→思わず感動の『賢すぎる反応』】

18歳のうにちゃん

Instagramアカウント「シニア猫専門保護猫カフェShhh...【完全貸切】」に投稿されたのは、シニア猫だけの保護猫カフェで暮らしている御年18歳の「うにちゃん」の姿。人間でいえば88歳くらいと高齢ですが、黒と茶色が混ざったきれいな毛並みの持ち主だそうです。

投稿主さんを見て「にゃあん」「にゃーん！」と甘えるように鳴いていたうにちゃん。何か伝えたいことがあったのか、構ってほしかったのかもしれません。18歳になっても「可愛い」を更新し続けているようですね。

にゃんにゃんは？

にゃーん、にゃーんと鳴いているうにちゃんに投稿主さんが「にゃんにゃん」と声をかけると…？なんと、うにちゃんはすかさず「にゃんにゃん」と一鳴き！そっくりな鳴き声に感動し、うにちゃんをたくさん撫でたそうです。

そのときのうにちゃんは、得意げな顔で気持ちよさそうになでられていたとのこと。「できたよ」「たくさん褒めて」という気持ちだったのかもしれません。長生きすると、年齢を重ねるほど賢くなるのでしょうね。

3回もいける？

投稿主さんいわく、たまに「にゃんにゃんにゃん」も出るとのこと。猫ちゃんはあまり小刻みに鳴くイメージはないので、うにちゃんはよほどおしゃべりが得意なのでしょう。うにちゃん、これからもたくさんおしゃべりを聞かせてくださいね。

「シニア猫専門保護猫カフェShhh...」で暮らしているのは、人に愛されていたが捨てられてしまった、10歳を超える猫ちゃんたちとのこと。最後のおうちとして大切にされている子たちばかりなので、みんなそれぞれ特技があるのかもしれません！

うにちゃんの可愛い鳴き声を聞いた視聴者からは、「18歳で毛並みいいですね」「めっちゃ美人さん」「長生きしてね～」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「シニア猫専門保護猫カフェShhh...【完全貸切】」には、シニア猫ちゃんたちが幸せそうにのびのび暮らす日々が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「シニア猫専門保護猫カフェShhh...【完全貸切】」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。