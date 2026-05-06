

【BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮-】サムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが５日、3月20日に京都・平安神宮で開催された『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』より、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公式YouTubeチャンネルで公開した。

【動画】【BE:FIRST、平安神宮で披露した「BE:FIRST ALL DAY」ライブ映像

平安神宮が創建百三十年という大きな節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して行われた本公演。朱色に浮かび上がる幻想的な拝殿をバックに、一夜限りの特別なパフォーマンスが披露され、そのラストを飾った「BE:FIRST ALL DAY」がBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて公開された。なお今回公開された平安神宮での奉納スペシャルライブの模様は7月1日に発売される10枚目のシングル「Missing」のLIVE盤・BMSG MUSIC SHOP限定盤に全編収録される。

9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」には、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」に加え、圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーの新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された内容となっている。