セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』 Lぬいぐるみ むすっとVer. “マイク・ワゾウスキ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『モンスターズ・インク』 Lぬいぐるみ むすっとVer. “マイク・ワゾウスキ”

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約35×20×23cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『モンスターズ・インク』に登場する「マイク・ワゾウスキ」

緑のボディに大きな1つ目が特徴のモンスターです！

そんな「マイク・ワゾウスキ」のぬいぐるみが、セガプライズより登場します。

むすっとした表情も愛嬌があり、憎めない雰囲気がポイント。

ほどよいボリューム感で、お部屋に飾ったり、抱っこして愛でたりを楽しめます☆

むすっとした表情の「マイク・ワゾウスキ」を、ぬいぐるみで再現。

セガプライズの『モンスターズ・インク』 Lぬいぐるみ むすっとVer. “マイク・ワゾウスキ”は、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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