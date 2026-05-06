セガプライズ ディズニー＆ピクサー『モンスターズ・インク』　Lぬいぐるみ　むすっとVer.　“マイク・ワゾウスキ”

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セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』　Lぬいぐるみ　むすっとVer.　“マイク・ワゾウスキ”を紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『モンスターズ・インク』　Lぬいぐるみ　むすっとVer.　“マイク・ワゾウスキ”

 

 

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約35×20×23cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『モンスターズ・インク』に登場する「マイク・ワゾウスキ」

緑のボディに大きな1つ目が特徴のモンスターです！

そんな「マイク・ワゾウスキ」のぬいぐるみが、セガプライズより登場します。

むすっとした表情も愛嬌があり、憎めない雰囲気がポイント。

ほどよいボリューム感で、お部屋に飾ったり、抱っこして愛でたりを楽しめます☆

 

むすっとした表情の「マイク・ワゾウスキ」を、ぬいぐるみで再現。

セガプライズの『モンスターズ・インク』　Lぬいぐるみ　むすっとVer.　“マイク・ワゾウスキ”は、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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