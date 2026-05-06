Snow Man、2026年度最高週間ポイントで1位 累積ポイントはミリオン突破 自身12作目【オリコンランキング】
9人組グループ・Snow Manの最新シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、5月6日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算12作目の1位を獲得した。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
週間ポイント（PT）は2026年度最高の91万7322PT【※1】【※2】。自身が歴代1位の記録を持つ「合算シングル週間80万PT超え作品数」を10作に自己更新【※3】した。
表題曲の「オドロウゼ！」や収録曲の「STARS」はデジタル先行配信されており、そのダウンロードやストリーミング再生数のポイントもあわせ、累積ポイントは115万6891PTを記録。自身12作目のミリオンポイントも達成した。Snow ManはCDをリリースしたシングル作品すべてがミリオンポイントを突破している。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも2026年度最高初週売上で1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※4】を記録した。
【※1】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート
【※2】これまでの2026年度最高週間ポイントはなにわ男子の「HARD WORK」72万1801PT（2026年3月2日付）
【※3】「合算シングル週間80万PT超え作品数」記録TOP3／1位：Snow Man（10作）、2位：AKB48、乃木坂46（3作）
【※4】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
週間ポイント（PT）は2026年度最高の91万7322PT【※1】【※2】。自身が歴代1位の記録を持つ「合算シングル週間80万PT超え作品数」を10作に自己更新【※3】した。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも2026年度最高初週売上で1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※4】を記録した。
【※1】2026年度は、「2025年12月22日付」よりスタート
【※2】これまでの2026年度最高週間ポイントはなにわ男子の「HARD WORK」72万1801PT（2026年3月2日付）
【※3】「合算シングル週間80万PT超え作品数」記録TOP3／1位：Snow Man（10作）、2位：AKB48、乃木坂46（3作）
【※4】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞