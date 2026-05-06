◇インターリーグ ドジャース1−2アストロズ（2026年5月5日 ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。今季最長となる7回を投げ、4安打2失点8奪三振と力投。ただ、援護に恵まれず2敗目を喫した。

今季初被弾を含む2本のソロを浴び、2点を失ったが7回を投げきったのは、エンゼルス時代の23年7月27日のタイガース戦で完封勝利して以来、3年ぶりだった。また、規定投球回に再び達し、防御率0・97はリーグトップに浮上した。

大谷は前日4日（同5日）のアストロズ戦まで自己ワーストの24打席ノーヒット。打撃不振の中、二刀流の予定から変更し、この日は今季3度目の投手専念日となった。

投手としては7回2失点と力投も、この日も打線がつながりを欠き、4回2死満塁で無得点に終わるなど6安打で1点止まりだった。

試合後、打席に立てない悔しさを問われ、「オフェンスは自分も含めあまり調子が良くないので、投手に集中した方が良い結果がチームにとって今は出るんじゃないかなという判断だと思いますし、自分の状態が良ければ打ってほしいって状況になるんじゃないかなと思うので、そこは自分の状態をしっかり上げていくってのがまずはじめにやるべきことかなと思います」と自身の打撃の不調を認め、状態を上げることが先決と位置づけた。

投球への集中が打撃に影響しているのかという質問には「あまりそうだとは思っていないですし、時期的に落ちる時期ではもちろんあるので、良いところと悪いところを探りながら入っている期間っていうのはあまりよくはないものですけど、それでもあまりここまでヒットが出ないってことはないとは思うので、四球を取りながらもしっかり、インプレーなったときに良い結果が生まれるためにはしっかりとしたいい構えからしっかりとしたスイングが必要かなとは思います」と話した。

打撃不振の要因については「一番は軌道じゃないですかね。やっぱりいい軌道に入っていれば、打つべくして打てていますし、いいところに飛ぶようにできているので、いい軌道に入っていないっていうのが構えの問題だと思ってましたけど、いくつかの要因があるのかなとは思っているので、そこはまた明日以降試しながら、何が良くないのかはっきり分かればすっきりして打席に立てるかなとは思っています」と語った。

その上で「投げているから打てないのではなくて、良い構えができていないから打てていない、良い状態でバッティングができていないので、打てていないって単純なことなのかな」と自己分析した。