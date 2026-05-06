GW最終日で帰国ラッシュピーク　成田空港では約5万3300人が到着見込み　Uターンラッシュで新幹線も混雑続く

ゴールデンウィークの連休最終日の6日、帰国ラッシュがピークを迎えています。

中山瑞稀記者：

国際線のロビーです。大きな荷物を持った人が続々と帰ってきました。

成田空港では6日、休暇を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎え、1日で約5万3300人が到着する見込みです。

帰国した人は…「バリに行ってきました。シュノーケリングで（生き物を）見たりした」「ピラミッドみたり、大エジプト博物館入ってみたり。（旅行会社の）パック旅行なので、それ以外にプラスでする（出費は）極力抑えた」「どうしても現地行ったらね、大盤振る舞いになりそうな気もするんですけど、でもまあそこをセーブしながら」などと話しました。

一方、新幹線ではUターンの混雑が続いています。

仙台駅に見送りに来た人は「とても幸せでした。孫といられて」と話しました。

JR各社によりますと、全車指定席の東北新幹線「はやぶさ」など一部の上りの列車で満席になっているほか、東海道新幹線「のぞみ」の午後の上りの予約もほぼ満席となっています。