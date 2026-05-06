timelesz、週間音楽ランキング2冠【オリコンランキング】
8人組グループ・timelesz（タイムレス）の最新アルバム『MOMENTUM』（モーメンタム）が、5月6日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間32万7057PTで1位を獲得。前作『FAM』（2025年6月23日付）に続き、自身通算8作目の1位を獲得した。
【動画】timelesz｢GOOD TOGETHER｣「４分間だけ時間をください」MV（YouTube ver.）
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
そのほか3位には、同日付「週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場したNumber_i『3XL［EP］』が、週間3万6909PTで合算アルバムTOP3入りを記録した。
5位には、4月17日・18日に約7年ぶりに完全体での東京公演を開催したBTSの『ARIRANG』が、週間2万6751PTで7週連続TOP5入り。累積ポイントは80万4864PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】timelesz｢GOOD TOGETHER｣「４分間だけ時間をください」MV（YouTube ver.）
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
5位には、4月17日・18日に約7年ぶりに完全体での東京公演を開催したBTSの『ARIRANG』が、週間2万6751PTで7週連続TOP5入り。累積ポイントは80万4864PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞