アメリカのトランプ大統領は5日、イランとの協議に大きな進展があったとしてホルムズ海峡で足止めされている船舶を退避させる計画を、短期間停止すると表明しました。

トランプ大統領は5日、SNSでホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避計画「プロジェクト・フリーダム」を短期間停止すると表明しました。パキスタンなど仲介国の要請や戦闘終結に向けた協議で、大きな進展があったことに基づくものだとしていて、合意ができ、署名に至るか見極めると述べています。

ただ、イランの港に出入りする船舶を止めるホルムズ海峡の“逆封鎖”は続けるとしています。

これに先立ちルビオ国務長官は会見で、2月末に開始したイランへの軍事作戦「エピック・フューリー」＝壮絶な怒り作戦は終了したと主張しました。議会の承認なく軍事行動を開始した場合に、原則60日以内に終了するよう定めた法律を回避する狙いがあるとみられます。

船舶の退避計画「プロジェクト・フリーダム」の開始後には、アメリカ・イラン双方による武力攻撃が発生しましたが、ヘグセス国防長官は停戦は継続しているとの認識を示していました。

また、ルビオ氏はホルムズ海峡で足止めされている船舶の船員少なくとも10人が死亡したと述べました。