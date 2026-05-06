パパとの散歩を楽しみにしていた犬が、ママに連れて行かれそうになった際に見せたわかりやすい反応が、TikTokで注目されています。

投稿したのは、ジャーマンシェパードドッグのランちゃんと暮らしている「ルークとラン」さん。投稿から3.8万回以上再生され、「パパっ子ちゃんなんですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパと散歩に行きたい犬→ママが連れて行こうとした結果…あからさま過ぎる『態度の違い』】

ママとのお散歩は全力拒否？

登場するのは、ジャーマンシェパードドッグのランちゃん。とある日、ママがリードを持ってお散歩に連れて行こうとしますが、ランちゃんは全く動こうとしなかったそう。視線はひたすら、室内にいるパパを追いかけ続けていたといいます。

ランちゃんはママには目もくれず、「パパがいいの！」と吠えながら強い意志を示していたんだとか。ランちゃんの視界にはもうパパしか入っていない様子で、上を見上げ続けていたといいます。

視線の先にはパパだけ！

パパに向かって「ねぇ、パパ早く行こうよ！」と勢いよく吠え、一生懸命にアピールしている様子だったそう。ママが玄関のドアを開けて出ようとしても、頑なに動かなかったといいます。

ランちゃんの気持ちはパパにしか向いていない様子で、ママもどうしようかと困っているのが伝わってくるかのようです。ときどき後ろを向いては、「ママまだいたの？」という表情を見せるランちゃんなのでした。

喜びの舞が止まらない

一方、パパとのお散歩の場合、パパが「行くか？」と声をかけると、目をキラキラさせながら嬉しそうに見つめるランちゃん。ママとのときとは明らかに違い、その場でくるくると回り始めたといいます。

パパをじっと見つめ、パパが近づいてくるとあまりの嬉しさに、くるくると喜びの舞を始めたんだとか。あまりの温度差に、ママも苦笑いするしかありませんね。ランちゃんがママと喜んでお散歩に行く日はくるのでしょうか？

この投稿には「ママさん、かわいそう」「うちも私とは行きたがりません」「パパっ子ちゃんなんですね」「うちはママ大好きで困ってますｗ」など、自分の愛犬と重ねた共感の声が届いていました。

投稿者である「ルークとラン」さんのアカウントでは、パパが大好きなランちゃんの日常が他にもたくさん投稿されています。感情表現豊かなランちゃんから目が離せませんね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ルークとラン」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。