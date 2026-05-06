カツラが似合い過ぎた柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で538万8000回再生を突破し、「北川景子で草」「髪かきあげてて爆笑ｗｗ」「めっちゃ仕事できそうな美人」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：OLごっこをするため『犬にカツラを被せた』結果→あまりにも似合いすぎている光景】

OLごっこをする柴犬と飼い主

TikTokアカウント「nobuchan0229」の投稿主さんは、柴犬の「ごんちゃん」とのユニークな「設定ドラマ」を紹介しています。今回投稿したのは、OLごっこを楽しむ2人の姿。飼い主さんは、ロングヘアのカツラを被ってOLに成り切ってみたといいます。

飼い主さんは、日々のストレスを吐き出すかのように、上司への愚痴を語りはじめます。ところが、その聞き役を務めるのは、ロングヘアのカツラを装着したごんちゃん。まるで本当に職場の一角で繰り広げられている女子トークのような空気感ですが、よく見れば相手は一言も発さない犬。おまけに、ゆっくりと首を回し、髪をかきあげるような仕草をしたのでした。

人間みたいな柴犬の姿に爆笑♪

愚痴を聞くごんちゃんは、終始変わらない真顔のリアクション。どんなに熱のこもった愚痴をぶつけられても、ただ静かに見つめるその姿は、共感しているのか、それとも完全にスルーしているのか判別不能…。そのシュールさが笑いを誘います。

やがて話が長引くにつれ、ごんちゃんはついに限界を迎えたのか、ゴロンと伏せてしまう展開に。まるで「もう聞き疲れたよ」とでも言いたげな暗い表情に、思わずクスリ。最後まで人間らしさと動物らしさが絶妙に混ざり合い、じわじわと笑いが込み上げるドラマなのでした。

この投稿には、「だいぶ序盤から飽きられてて草」「一見冷たく見えるけど情に厚いタイプ」「色っぽい角度何個かあんのよw」など、多くのコメントが寄せられています。

カップルになりきることも…

続いて登場するのは、カップルに扮した飼い主さんとごんちゃん。彼女役の飼い主さんがベッドの上で、「全然遊びに連れて行ってくれないじゃん」と不満をぶつけますが、彼氏役のごんちゃんは相変わらずの無言スタイル。

思わず「大嫌い！！」と怒りが爆発した彼女ですが、ごんちゃんの逞しい背中に想いが溢れたよう…。最後には「大好き」と本音があふれてしまったのでした。可愛らしいやり取りに思わず頬がゆるんでしまいますね♡

TikTokアカウント「nobuchan0229」には、他にもごんちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「nobuchan0229」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。